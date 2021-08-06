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Путин поручил полностью отказаться от учебы в три смены в школах к 2023-2024 учебному году

ТАССиещё 5
2 часа назад

Президент России Владимир Путин поручил полностью отказаться от учебы в три смены в российских школах к 2023-2024 учебному году.

Путин дал поручение по изменению смен в школах
Фото: ТАССТАСС

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ <...> с учетом ранее данных поручений обеспечить: < > реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023-2024 учебном году", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Доклад следует представить до 15 декабря, далее - один раз в полгода.
Общество,Владимир Путин,Правительство РФ,
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