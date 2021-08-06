Путин дал поручение по изменению смен в школах

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ <...> с учетом ранее данных поручений обеспечить: < > реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023-2024 учебном году", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.