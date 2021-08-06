Женщина обматерила «Мисс Молдовы-2008» после замечания на русском и попала на видео

Сообщается, что девушка стояла в очереди к банкомату. Женщина, стоящая перед ней, решила, что Яна подсматривает пин-код и начала хамить. Девушка сделала замечание на русском языке, после чего жительница Кишенёва начала материть девушку на молдавском языке. Агрессивная женщина назвала Варнакову «стервой» и «вонючей русской».