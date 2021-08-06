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Женщина обматерила «Мисс Молдовы-2008» после замечания на русском и попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

«Мисс Молдовы-2008» Яна Варнакова получила порцию агрессии от местной жительницы Кишенёва. Пользователи социальных сетей были удивлены увиденным.

Сообщается, что девушка стояла в очереди к банкомату. Женщина, стоящая перед ней, решила, что Яна подсматривает пин-код и начала хамить. Девушка сделала замечание на русском языке, после чего жительница Кишенёва начала материть девушку на молдавском языке. Агрессивная женщина назвала Варнакову «стервой» и «вонючей русской».

Причины такой резкой агрессии неизвестны.

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