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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ruиещё 8
36 минут назад

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Так эпидемиологическую обстановку оценил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — заявил Мурашко.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев назвал количество привитых россиян. По его словам, в стране привито 37 миллионов граждан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По ее словам, хотя положение остается достаточно непростым, вместе с тем наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших коронавирусом.

Общество,Олег Гриднев,Михаил Мурашко,Анна Попова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,Россия,
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