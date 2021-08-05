Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Так эпидемиологическую обстановку оценил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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«На сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — заявил Мурашко.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев назвал количество привитых россиян. По его словам, в стране привито 37 миллионов граждан.