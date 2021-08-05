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На курортах Кубани отмечен рекордный ажиотаж туристов

News.ru
5 августа 2021

Ажиотаж на курортах Кубани с начала сезона превысил уровень, который был до пандемии коронавируса. Он стал рекордным. Об этом сообщает РБК.

На курортах Кубани отметили рекордный ажиотаж туристов
Фото: admkrai.krasnodar.ruadmkrai.krasnodar.ru

В мае-июне 2021 года выручка гостиниц, санаториев и заведений общественного питания Кубани составила 34,7 млрд рублей. Это на 34% больше, чем в доковидном 2019 году.

Также увеличился оборот отелей — относительно того же периода 2019 года он возрос в полтора раза и достиг 16,4 млрд рублей. Вместе со спросом увеличиваются и цены на проживание — стоимость одной ночи в номере гостиницы в «пять звёзд» выросла до 14,2 тысячи рублей. Это на 63% больше, чем в 2019 году.

Ранее менеджер по туризму Евгения Жаркова дала несколько советов россиянам, какие туры стоит покупать в августе и как сэкономить на путешествиях. Эксперт отметила, что всё стоит делать заранее.

По её словам, в августе выгодно бронировать туры на зиму по раннему бронированию. На конец августа обычно хорошие цены на туры в Турцию, с вылетом 28–30 августа, так как первого сентября детям в школу и ценник проседает.

Общество,Новости Кубани,
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