В Минздраве назвали число привитых от коронавируса в России

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что от коронавируса в России привились 37 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, за последнюю неделю привились 3 млн жителей России.
Замминистра назвал темпы вакцинации «значительными», однако отметил, что в ряде регионов они снизились из-за сезона отпусков.
Гриднев уточнил, что лидерами по охвату вакцинации являются Москва, Чечня, Хакасия, а также Московская, Тульская, Белгородская и Ростовская области.
Ранее в ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».