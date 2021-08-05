В Минздраве назвали число привитых от коронавируса в России

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что от коронавируса в России привились 37 млн человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По его словам, за последнюю неделю привились 3 млн жителей России.

Замминистра назвал темпы вакцинации «значительными», однако отметил, что в ряде регионов они снизились из-за сезона отпусков.

Гриднев уточнил, что лидерами по охвату вакцинации являются Москва, Чечня, Хакасия, а также Московская, Тульская, Белгородская и Ростовская области.

Ранее в ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России.