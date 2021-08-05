Россиянам назвали главные альтернативы отпуску в Турции

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал россиянам главные альтернативы отпуску в Турции, куда из-за лесных пожаров значительно снизился турпоток. Об этом сообщает Nation News.

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По словам специалиста, ситуация с природными катаклизмами коснулась не только Турции, но и южной части Европы.

«Мы с вами знаем, что весь юг Европы горит. Направления, куда традиционно едут россияне, тоже горят: и Греция, и Болгария, и Италия», — заявил Осауленко.

Он обратил внимание, что в скором времени для россиян станут доступны Египет и Доминиканская Республика. «Если говорить о других направлениях, то с 9 августа открывается Египет. Да, для августа не самое популярное направление, но тем не менее. Открывается Доминикана, это дальше и дороже, чем Турция, но направление достаточно популярное, особенно в осенне-зимний период», — отметил директор ассоциации.