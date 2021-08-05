Запертую в шкафу девочку передали родственникам

Девочка из города Карпинска Свердловской области , которую мать запирала и прятала с рождения в шкафу, передана родственникам. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова , передает ТАСС .

О том, что 37-летняя жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу, стало известно осенью 2020 года. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме. Девочка стала ее третьим ребенком, после родов она рассказала всем о ее смерти.