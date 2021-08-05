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Запертую в шкафу российскую девочку передали родственникам

ТАССиещё 6
20 минут назад

Девочка из города Карпинска Свердловской области, которую мать запирала и прятала с рождения в шкафу, передана родственникам. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

Запертую в шкафу девочку передали родственникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кузнецова добавила, что ребенок развивается и питается в соответствии с возрастом.

«Она в надежных любящих руках», — сказала Кузнецова.

О том, что 37-летняя жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу, стало известно осенью 2020 года. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме. Девочка стала ее третьим ребенком, после родов она рассказала всем о ее смерти.

Дети,Анна Кузнецова,ИТАР-ТАСС,
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