Вильфанд предупредил о ливнях и грозах в ряде регионов

Ливни, грозы и ветер до 20 м/с прогнозируются в Архангельской, Мурманской, Брянской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, Коми, Хакасии, Туве, Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях и во всех регионах Поволжья 5 и 6 августа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что погода в регионах Дальнего Востока окажется под влиянием «монгольских циклонов» в ближайшие дни.

В связи с этим там также прогнозируются сильные дожди.