Вильфанд предупредил о ливнях и грозах в ряде регионов

Ливни, грозы и ветер до 20 м/с прогнозируются в Архангельской, Мурманской, Брянской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, Коми, Хакасии, Туве, Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях и во всех регионах Поволжья 5 и 6 августа.
Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он добавил, что погода в регионах Дальнего Востока окажется под влиянием «монгольских циклонов» в ближайшие дни.
В связи с этим там также прогнозируются сильные дожди.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии вечером 4 августа и в ночь на 5 августа ожидаются грозы, сильный ветер и дождь.