Рошаль в эфире Российского общества «Знание» высказался о вакцинации детей

Президент «Национальной Медицинской Палаты», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, педиатр Леонид Рошаль в эфире Российского общества «Знание» заявил, что вакцинация – это благо, и выступил за исследования по созданию вакцины от коронавируса и для детей. Запись трансляции размещена на сайте и в группе Российского общества «Знание» Вконтакте.

Фото: ТАСС ТАСС

Профессор Рошаль отметил, что медработники в сложных условиях пандемии коронавируса показали себя настоящими героями, несмотря на то, что «в последние годы нечистоплотные люди много грязи вылили на них, желая в судах заработать деньги».

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Он также посоветовал родителям при ухудшении самочувствия детей вызывать врачей на дом, а не ходить в поликлиники, распространяя инфекцию, а также призвал изучить международную практику по вакцинации от коронавируса.

«В некоторых странах активно идет иммунизация детей от 12 до 16 лет, эти исследования ведутся. Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид – но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей. Вакцинация — это колоссальное достижение человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней», - подчеркнул Леонид Рошаль.

По мнению врача, пандемия коронавируса показала, что необходимо увеличивать финансирование медицины до уровня не ниже 5% ВВП, а также решить кадровый вопрос и сделать каждый регион самодостаточным в вопросах медицинского обеспечения и оказания высокотехнологичной помощи.

В завершение беседы в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», Леонид Рошаль призвал зрителей вакцинироваться – чем быстрее, тем правильнее.