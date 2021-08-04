Разворот на осень: россиянам рассказали о погоде в августе

В середине августа в Центральной России начнет устанавливаться осенняя погода. Ее предрек ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит ТАСС.

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«Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, еще не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию», — уточнил специалист.

По его словам, в первой половине месяца столбик термометра поднимется выше климатической нормы. Кроме того, в последующие дни норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в 1,5 раза.

«Август у нас будет хлябистый», — резюмировал Тишковец.