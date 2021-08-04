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Проценко объяснил свое решение пойти в политику

Lenta.ru
36 минут назад

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница 40» в Коммунарке Денис Проценко объяснил свое решение пойти в политику в эфире радио «Комсомольская правда». Его слова опубликованы на сайте «Единой России».

Главврач Коммунарки объяснил решение пойти в политику
Фото: er.ruer.ru

«Ключевой момент — это обращение ко мне и желание руководства страны, чтоб переменами, которых требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора "с земли", которые видят проблему», — пояснил Проценко.

Он подчеркнул, что в результате мероприятий на партийной площадке «медиков уже начали слышать».

«На наших консилиумах, обсуждениях обязательно привлекаем экспертов в своей области», — рассказал врач.

В частности, на них обсуждалась реабилитация, для чего были приглашены ведущие специалисты в области реабилитологии, а также назревшие изменения первичной сети и информатизация.

Проценко добавил, что партия собрала команду медиков, «которые что-то хотят поменять», а также «хотят предложить эти изменения власти исполнительной».
Общество,Денис Проценко,Единая Россия,Комсомольская правда,
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