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Общество «Знание» организовало экскурсию по «Лужникам» для студентов и школьников

Вероника Полынина
52 минуты назад

Российское общество «Знание» провело экскурсию по «Лужникам» и лекцию министра спорта РФ Олега Матыцина для школьников и студентов – участников общероссийских конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена».

Общество «Знание» организовало экскурсию по «Лужникам» для студентов и школьников
Фото: Общество "Знание"Общество "Знание"

Ребята познакомились с историей строительства Большой спортивной арены и посмотрели оригинальные предметы из наследия московской Олимпиады 1980 года - факелы олимпийской эстафеты, медали, пьедестал для награждения.

После экскурсии участники встретились с министром спорта Олегом Матыциным. Он рассказал о традициях олимпийского движения в России и достижениях российских спортсменов, а также поделился мнением о месте спорта в жизни каждого человека.

«Спорт – это настоящая школа жизни. Он помогает почувствовать, что человек может и к чему стремится, учит уважать партнеров по команде и соперников, уметь проигрывать, уметь уважать успехи других. Это те качества, которые помогают в жизни, которые являются базовыми ценностями для любого человека», - сказал Олег Матыцин.

Министр также рассказал о том, как будет развиваться спортивная инфраструктура России. По его словам, на всей территории страны, от Калининграда до Камчатки, планируется создать современные спортивные базы, которые станут важным элементом подготовки спортсменов в регионах.

Кроме того, школьники и студенты обсудили с главой Минспорта возможности спортивных занятий в условиях карантина, обменялись впечатлениями о ходе Олимпийских игр в Токио и порадовались успехам российских спортсменов.

Общество,Олег Матыцин,Минспорта,Россия,
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