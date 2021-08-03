Общество «Знание» организовало экскурсию по «Лужникам» для студентов и школьников

Российское общество «Знание» провело экскурсию по «Лужникам» и лекцию министра спорта РФ Олега Матыцина для школьников и студентов – участников общероссийских конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена».

Фото: Общество "Знание" Общество "Знание"

Ребята познакомились с историей строительства Большой спортивной арены и посмотрели оригинальные предметы из наследия московской Олимпиады 1980 года - факелы олимпийской эстафеты, медали, пьедестал для награждения.

После экскурсии участники встретились с министром спорта Олегом Матыциным. Он рассказал о традициях олимпийского движения в России и достижениях российских спортсменов, а также поделился мнением о месте спорта в жизни каждого человека.

«Спорт – это настоящая школа жизни. Он помогает почувствовать, что человек может и к чему стремится, учит уважать партнеров по команде и соперников, уметь проигрывать, уметь уважать успехи других. Это те качества, которые помогают в жизни, которые являются базовыми ценностями для любого человека», - сказал Олег Матыцин.

Министр также рассказал о том, как будет развиваться спортивная инфраструктура России. По его словам, на всей территории страны, от Калининграда до Камчатки, планируется создать современные спортивные базы, которые станут важным элементом подготовки спортсменов в регионах.