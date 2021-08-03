В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Лента.ру" запустила второй сезон проекта "История русской поп-музыки"

Вероника Полынина
25 минут назад

На «Ленте.ру» вышла первая серия второго сезона проекта «История русской поп-музыки».

"Лента.ру" запустила второй сезон проекта "История русской поп-музыки"
Фото: скриншотскриншот

Сезон посвящен музыке 2000-х: от «Фабрики звезд» до Amatory. В первой серии Баста впервые поет «Мою игру», Децл собирает стадионы, «ВИА Гра» поражает зрителей откровенностью, а «Брат-2» воскрешает русский рок.

В новом сезоне «Истории русской поп-музыки» будет десять серий, по одной на каждый год десятилетия. В каждом выпуске - история и изнанка шоу-бизнеса, все о главных исполнителях начала нового тысячелетия.

В проекте приняли участие более 50 известных музыкантов и продюсеров: от создателей шоу «Фабрика звезд» и группы t.A.T.u. до DJ Smash, Юлии Савичевой и героев альтернативной сцены — групп «Психея», Jane Air и Amatory.

Выпуски будут выходить еженедельно, найти их можно здесь.

Первый эпизод уже в YouTube и «ВКонтакте».

Общество,Юлия Савичева,Андрей Ширман,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители