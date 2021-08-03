"Лента.ру" запустила второй сезон проекта "История русской поп-музыки"

На «Ленте.ру» вышла первая серия второго сезона проекта «История русской поп-музыки».

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Сезон посвящен музыке 2000-х: от «Фабрики звезд» до Amatory. В первой серии Баста впервые поет «Мою игру», Децл собирает стадионы, «ВИА Гра» поражает зрителей откровенностью, а «Брат-2» воскрешает русский рок.

В новом сезоне «Истории русской поп-музыки» будет десять серий, по одной на каждый год десятилетия. В каждом выпуске - история и изнанка шоу-бизнеса, все о главных исполнителях начала нового тысячелетия.

В проекте приняли участие более 50 известных музыкантов и продюсеров: от создателей шоу «Фабрика звезд» и группы t.A.T.u. до DJ Smash, Юлии Савичевой и героев альтернативной сцены — групп «Психея», Jane Air и Amatory.

Выпуски будут выходить еженедельно, найти их можно здесь.