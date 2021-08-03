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Тема вакцинации стала интересовать людей больше, чем порно

Ferra.ru
1 час назад

Тема вакцинации стала интересовать людей больше, чем порно
Фото: Ferra.ruFerra.ru

COVID-19 наделал немало шума за последние полтора года. Но несмотря на то, что пик обсуждения болезни, казалось, пришёлся на весну 2020 года, именно в марте 2021-го тема той же вакцинации обошла по популярности в поиске даже порно.

Началось всё это после того, как правительста разных стран начали прививать своих граждан, говорится в исследовании Георгия Власова и Олега Уппита. При этом в 2020-2021 гг тема вакцинации стала в два раза популярнее UEFA EURO 2020. А уже в мае текущего года прививка и вовсе обошла её по популярности в 10 раз.

Что интересно, то же исследование показало, что на сегодняшний день в России вакцинировалось 15% населения. Это соответствует показателям таких стран как Индия и Перу. Такой низкий процент привившихся может быть связан с небольшим количеством официальной информации и теориями заговоров, образовавшихся вокруг COVID-19.

Общество,Социология,УЕФА,
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