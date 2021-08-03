22 тыс. случаев коронавируса выявили в России

За последние 24 часа в России выявили 22 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

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Отмечается, что 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Полностью поправились после прохождения лечения от коронавируса 18 963 пациента.

За прошедший день было также зафиксировано 788 летальных исходов.

По количеству заболевших по стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице выявили 1952 пациентов с COVID-19.

По состоянию на 23 июля около 35 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.