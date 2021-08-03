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Блогер-«миллионник» показал видео покатушек с привязанной к крыше Bentley девушке

Александр Кузьмин
15 минут назад

Блогер Сергей Косенко (5 млн подписчиков в инстаграме) проехался на Bentley привязав девушку на крыше и приковал себя к ней наручниками. Видео шокировало пользователей социальных сетей.

На кадрах видно, как мужчина едет в автомобиле по центральным улицам Москвы, управляя одной рукой. На крыше едет привязанная к авто девушка. Пассажиры Bentley снимают происходящее на видео. Также на видео можно увидеть удивленных прохожих.

На крыше автомобиля ехала блогер Илона Дрожь (480 тысяч подписчиков в инстаграме), с которой встречается Косенко. ГИБДД организовало проверку инцидента.

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