Во МХАТе опровергли бойкот актеров из-за Бузовой

"Мы первый раз слышим об этом бойкоте. Не понимаем, что это за неуловимый Джо, который его объявил. Мы не в курсе того, что какой-то актер - а он один изначально - объявил руководству бойкот. Все артисты находятся в отпуске. Сбор труппы 31 августа", - сказала она.