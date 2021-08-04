В России выявили 22 589 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в России выявили 22 589 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

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Более девяти процентов заболевших не имели при этом клинических проявлений инфекции.

После прохождения лечения от COVID-19 за минувшие 24 часа в стране полностью вылечились 20 096 граждан. Зафиксировано 790 летальных исходов.

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице выявили 2502 заболевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 августа назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной. По ее словам, среди выявляемых штаммов вируса в последнее время самый большой процент у индийского — 68,8 процента. Это самый высокий показатель пациентов с данным штаммом за все время пандемии.