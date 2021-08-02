Политики, всерьез изменившие историю, часто становятся мишенью террористов, преступных группировок и иностранных агентов. Убийцы могут напасть во время прогулки, могут атаковать прямо у личного автомобиля или вовсе превратить покушение в «несчастный случай». За последние десятилетия в результате насильственной смерти погибли десятки мировых лидеров, и во многих случаях преступники так и не были найдены.

Последним резонансным убийством стал расстрел президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля. Полицейские задержали 28 подозреваемых, некоторые из них оказались связаны с иностранными государствами. И, очевидно, кому-то очень не хочется, чтобы правда вышла наружу: следствию регулярно поступают анонимки с угрозами.

Видео дня

С каких пор политические убийства стали нормой в западных странах? Кому выгодна смерть политиков, которые и так могут вскоре покинуть должность? И как быть, если больше 30 лет не могут найти убийц главного политика страны? Самые резонансные убийства мировых лидеров — в галерее «Ленты.ру».

22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) случилось событие, потрясшее весь мир: президента США Джона Кеннеди убили прямо в его кортеже. Его визит должен был ознаменовать начало новой избирательной кампании. Чтобы люди могли увидеть своего президента, чета Кеннеди выбрала открытый автомобиль. Он шел четвертым в кортеже.

В 12:30 раздались выстрелы — большинство свидетелей утверждает, что их было три. Первая пуля снайпера попала в спину Кеннеди, вторая — в голову. Салон и все спутники президента были забрызганы фрагментами мозга. Политика доставили в ближайший госпиталь, но усилия врачей были тщетны: смерть наступила в 13:00.

Предполагаемого убийцу, 24-летнего Ли Харви Освальда, арестовали через полтора часа. Позже следствие заключит, что он действовал в одиночку и хотел таким образом прославиться. Освальд так и не предстал перед судом: спустя два дня после убийства Кеннеди преступника застрелил владелец ночного клуба Джек Руби. Это породило массу конспирологических теорий о вмешательстве американских, советских или кубинских спецслужб. Им все еще верит большая часть граждан США.

Еще одно громкое убийство произошло 28 ноября 1971 года: четверо боевиков палестинской террористической группировки «Черный сентябрь» напали на премьер-министра Иордании Васфи аль-Таля в холле отеля «Шератон» в Каире. Свидетели утверждали, что один из убийц склонился над телом окровавленного аль-Таля и слизнул его кровь.

Убийство премьера стало ответом на его политику: он преследовал боевиков и якобы лично пытал одного из палестинских командиров. Аль-Таль также играл важную роль в конфликте между иорданскими военными и палестинскими боевиками в «черном» сентябре 1970 года, который завершился высылкой тысяч палестинских боевиков — в том числе тех, кто позже сформирует одноименную организацию.

Египетский суд освободил убийц под залог спустя некоторое время. Боевики «Черного сентября» снова прославятся спустя год после убийства аль-Таля: они устроят теракт на Олимпиаде в Мюнхене. Его жертвами станут 11 участников израильской сборной и один западногерманский полицейский.

Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала финальным аккордом государственного переворота, охватившего страну в 1973 году. Избранный тремя годами ранее, он стал первым законным президентом-марксистом на континенте. Как и в случае с аль-Талем, Альенде погубила его политика: ею были недовольны как иностранные компании, так и состоятельные чилийцы.

Проблемы, охватившие Чили, росли как снежный ком, и в марте 1973 года пропрезидентская коалиция лишилась поддержки конгресса. Вскоре к борьбе с неугодным политиком подключились военные, которые 11 сентября устроили мятеж; возглавил его начальник Генштаба Аугусто Пиночет. Трагедии можно было избежать: президенту предложили мирно уйти в отставку, но он отказался.

Когда путчисты ворвались в президентский дворец, президент приказал соратникам оставить оружие. Он застрелился из автомата, подаренного Фиделем Кастро. Обнаружив мертвого президента, военные все равно расстреляли его тело. Альенде — единственный лидер, который призвал население не приносить себя в жертву ради него. Он обратился к чилийцам из осажденного дворца и заявил, что не собирается уходить в отставку: «На этом перекрестке истории я готов заплатить жизнью за доверие народа».

20 декабря 1973 года был убит премьер Испании Луис Карреро Бланко — правая рука диктатора Франсиско Франко. Карреро погиб в результате взрыва в самом центре Мадрида: преступники подложили бомбу в его лимузин. Ответственность на себя взяла сепаратистская организация ЭТА («Страна басков и свобода»). Хотя убийцы нашлись сразу, в Испании все еще не уверены в том, как было организовано убийство.

Такие покушения были не в стиле баскских боевиков: они обычно атаковали не крупных политиков, а полицейских и военных, действовали мелкими группами и убивали быстро, например, выстрелом в затылок. Но 20 декабря 1973-го все было иначе: в тот день в Мадрид приехали более 30 человек. Убийцы действовали неосторожно, даже не пытаясь прятаться от полиции, хотя в стране постоянно проходили обыски. Еще более подозрительно то, как быстро террористы скрылись после убийства — их так и не поймали.

Спустя 30 лет Мадрид все же рассекретил документы, которые внесли некоторую ясность: идея убить Бланко принадлежала не бойцам ЭТА, ее подсказали некие «внешние силы», чьи представители встречались с баскскими командирами незадолго до покушения. Впрочем, у следователей до сих пор нет предположений о том, кто мог заказать правую руку Франко.

31 июля 1981 года в авиакатастрофе погиб фактический руководитель Панамы, главнокомандующий вооруженными силами страны Омар Торрихос. Хотя местные власти заявили, что крушение произошло из-за ошибки пилотов, им мало кто поверил. Обстоятельства катастрофы странным образом совпали с обстоятельствами гибели президента Эквадора Хайме Рольдоса Агилеры: он тоже погиб в авиакатастрофе двумя месяцами ранее. В обоих случаях следствие выступало с противоречивыми заключениями, а документы с результатами расследования по делу Торрихоса и вовсе пропали.

Нехватка информации только подпитывала подозрения в том, что это спланированное убийство. Семья и соратники политика обвинили ЦРУ: якобы власти США неоднократно пытались организовать покушение на Торрихоса. По некоторым данным, сразу после гибели политика в районе авиакатастрофы заметили военный самолет США. Знакомые погибшего рассказывали, что его смерть — это следствие ухудшения отношений с Белым домом из-за Панамского канала.

США заведовали территорией канала, это долго не устраивало местные власти. В 1970-х годах Торрихос подписал Договор о постоянном нейтралитете, согласно которому права на канал возвращались панамцам. Считается, что этим он фактически объявил США войну: независимость страны могла помешать экономической экспансии американцев.

28 февраля 1986 года премьер-министр Швеции Улоф Пальме возвращался из стокгольмского кинотеатра вместе с женой Лисбет. С ними не было телохранителей: политик любил гулять без них, чувствуя себя в безопасности. На одном из перекрестков к ним подошел неизвестный и выстрелил сначала в Улофа, а затем в Лисбет. Политик скончался мгновенно. Дело о его гибели расследовали более 30 лет, но найти преступника и орудие убийства так и не смогли.

СМИ выдвигали разные версии произошедшего, в основном сводящиеся к тому, что Пальме стал жертвой заговора — в нем обвиняли даже ЦРУ. Предполагалось также, что политика убили по ошибке: якобы его перепутали с крупным наркоторговцем. Однако следствие упорно продолжало искать преступника. Первым подозреваемым стал Кристер Петерссон — на счету его было больше 60 преступлений, в том числе убийство. Лисбет Пальме опознала Петерссона, и в 1988-м суд назначил ему пожизненное заключение. Впрочем, приговор отменили уже через год: в деле не хватало доказательств. Сдвига не произошло даже после того, как следователи нашли револьвер, из которого якобы застрелили Пальме.

Лишь в 2020 году прокуратура назвала нового подозреваемого: Стига Энгстрема, покончившего с собой еще в 2000 году. Мужчину выдали путаные показания, которые к тому же отличались от слов других свидетелей. Причиной убийства якобы стала не только личная неприязнь, но и проблемы с деньгами и алкогольная зависимость. И хотя список доказательств, представленных прокурором, сочли небольшим, дело все же закрыли.

Президента, генерального секретаря Коммунистической партии Румынии Николае Чаушеску и его жену Елену убили их соотечественники 25 декабря 1989 года. За 24 года правления Чаушеску скопил уйму предметов роскоши, в то время как румыны получали еду по карточкам и ходили в пустые магазины: в стране постоянно возникали перебои с едой, топливом и электричеством, у населения не было денег на еду и лекарства. Николае, когда-то считавшийся самым большим либералом среди лидеров социалистических стран, не только развалил страну, но и фактически приблизил свою кончину.

Поводом для убийства стали протесты, вспыхнувшие в городке Тимишоара в 1989 году из-за ареста местного священника. Постепенно недовольство охватило всю страну. Войскам не удалось подавить демонстрации — напротив, военные предпочли присоединиться к народу.

Николае и Елену поймали при попытке бежать из Румынии. Военный трибунал обвинил президента в геноциде, повлекшем 60 тысяч человеческих жертв, подрыве национальной экономики и попытке бегства. После казни правителя ведущий одного из румынских телеканалов заявил, что «Антихрист был убит в Рождество».

4 ноября 1995 года премьер-министра Израиля Ицхака Рабина застрелили на площади Царей Израиля в Тель-Авиве. Это произошло после его выступления на крупном митинге «Да — миру, нет — насилию», который проводили в поддержку мирного соглашения между израильтянами и палестинцами. Преступник напал на политика, когда тот шел к своей машине: Рабин получил две пули и умер через 40 минут.

Согласно заключению врачей, премьер скончался от выстрелов в грудь, хотя свидетели происшествия утверждали, что Рабину стреляли в спину. Эти странности стали благодатной почвой для теорий заговора: согласно одной из них, Рабина заказали израильские спецслужбы. Однако в этой версии не хватало доводов, к тому же убийца, член подпольной «Еврейской боевой организации» Игаль Амир признался в содеянном. Позже он объяснил, что всего лишь хотел «защитить народ Израиля» от последствий мирного соглашения с палестинцами, подписанного двумя месяцами ранее.

На похороны Рабина прилетели главы многих государств, в том числе президент США Билл Клинтон, президент Египта Хосни Мубарак и король Иордании Хусейн ибн Талал. Имя Ицхака Рабина присвоено площади, где он был убит, а также крупнейшей военной базе в Тель-Авиве и десяткам других учреждений, улиц и площадей по всей стране.

12 марта 2003 года у Дома правительства в Белграде был убит сербский премьер Зоран Джинджич. Снайпер, спрятавшийся в одной из многоэтажек, дважды выстрелил в политика.

Организаторами убийства назвали членов преступной группировки из города Земун. Местные кланы были недовольны политикой премьера: Джинджич всю карьеру активно боролся с организованной преступностью в Сербии. В ходе расследования полиция арестовала больше тысячи человек, в том числе соучастников убийства. Среди них были сотрудники силовых ведомств, близких к администрации экс-президента Слободана Милошевича. В 2007 году за убийство сербского премьера осудили 12 человек.

Произошедшее часто сравнивают с убийством Джона Кеннеди, поскольку обстоятельства гибели Джинджича все еще вызывают множество вопросов. Так, в Сербии до сих пор сомневаются, сколько именно стрелков участвовали в покушении, и кто был инициатором убийства: хотя следствие считает, что Джинджича могли «заказать» люди Милошевича, есть версия, что убийство — это результат заговора силовиков, опасавшихся перестановок в командовании службы безопасности.

20 октября 2011 года жители Ливии растерзали своего правителя, полковника Муаммара Каддафи. Этому событию предшествовали крупные народные волнения, охватившие и другие страны Ближнего Востока, которые называют «арабской весной».

Гражданская война в Ливии началась в феврале 2011-го. Противники Каддафи обвиняли его в организации убийств и задержаний в ходе массовых протестов. Через месяц в конфликт вмешались страны НАТО, поддержав мятежников. Ливийские СМИ писали, что без западной интервенции Каддафи удалось бы подавить восстание.

Утром 20 октября авиация НАТО нанесла удары по автомобилям армии Каддафи в городе Сирт. Повстанцам удалось перехватить машину раненого правителя. Люди с криками «Аллаху акбар!» принялись стрелять в воздух и тыкать в полковника автоматами. Точные обстоятельства его гибели неизвестны, но кадры из Сирта указывают на то, что Каддафи убили сограждане: над ним просто устроили самосуд.

Смерть Каддафи — одно из самых противоречивых событий «арабской весны». С одной стороны, многие ливийцы и иностранные политики не скрывали своего удовольствия от произошедшего. С другой — гибель Каддафи не смогла остановить локомотив арабской революции. Ряд политиков и экспертов указывали на то, что такое жестокое убийство весьма далеко от демократических ценностей, за которые боролись ливийцы. «Когда на экранах всего мира показали, как его убивают, всего в крови... Вот это демократия?» — высказался о тех событиях российский бывший в то время премьер-министром Владимир Путин.

Бывшего президента Ирака Саддама Хусейна казнили в Ираке 30 декабря 2006 года путем повешения. Его правительство пало за три года до этого — США и Великобритания обвинили иракского лидера в производстве оружия массового уничтожения и ввели войска в страну. Хотя сначала Саддаму Хусейну удалось бежать, его быстро нашли и передали иракским властям.

Суд обвинил политика в нападении на Кувейт в ходе войны 1990 года, подавлении курдского и шиитского восстаний и геноциде курдов, а также в газовой атаке на иракский город и тысяче убийств.

Позднее СМИ писали, что перед тем, как идти на эшафот, иракский лидер сказал: «Бог велик. Исламская община победит, и Палестина — арабская территория». Присутствующие на казни только осыпали политика ругательствами и скандировали «Долой диктатуру!» и «Отправляйся в ад!».

В ночь на 7 июля 2021 года неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза и тяжело ранили его жену. На кадрах с места событий можно увидеть изрешеченные пулями стены частной резиденции — на теле Моиза насчитали 12 ранений. Власти Гаити утверждают, что нападение совершила организованная группировка из 26 отставных колумбийских военных и двоих американцев гаитянского происхождения. Семнадцать из них задержаны, восемь — скрываются, еще трое — убиты.

Хотя убийцы якобы известны, в Гаити полагают, что организовали убийство власти другой страны: преступники общались друг с другом на английском и испанском языках (гаитянцы говорят на французском). Об этом же заявил глава местной полиции Леон Шарль: «Иностранцы пришли в нашу страну, чтобы убить президента». Однако пока эта версия не подтверждена. Тем временем участникам следственной группы начали поступать анонимные угрозы.