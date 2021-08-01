«Не позорились бы»: В Сети высмеяли выплаты россиянам в 250 тысяч

«На эти деньги открыть свое дело? Вы бы не позорились», - написал один из пользователей.



«Они там по каким расценкам считали собственное дело? Да этих денег не хватит даже на оборудование в ту же кондитерскую или кулинарию, плюс аренда помещения, плюс ремонт этого помещения, чтобы отвечало всем требованиям», - поддержал его другой. Кто-то сказал, что на эти деньги можно приобрести только кассовый аппарат, «и то не хватит».



«Заводы , предприятия, порты, шахты, совхозы надо открывать и обеспечивать людей рабочими местами и достойной зарплатой, а не выплаты на какую-то ерунду раздавать», - написал еще один комментатор.