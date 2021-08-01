«Не позорились бы»: В Сети высмеяли выплаты россиянам в 250 тысяч

В сети резко раскритиковали высказывание министра труда России Ольги Баталиной о том, что россияне могут получить выплату в 250 тысяч рублей на развитие бизнеса в рамках социального контракта. Пользователи посчитали, что для предпринимательства такая сумма смехотворна.
«На эти деньги открыть свое дело? Вы бы не позорились», - написал один из пользователей.
«Они там по каким расценкам считали собственное дело? Да этих денег не хватит даже на оборудование в ту же кондитерскую или кулинарию, плюс аренда помещения, плюс ремонт этого помещения, чтобы отвечало всем требованиям», - поддержал его другой. Кто-то сказал, что на эти деньги можно приобрести только кассовый аппарат, «и то не хватит».
«Заводы , предприятия, порты, шахты, совхозы надо открывать и обеспечивать людей рабочими местами и достойной зарплатой, а не выплаты на какую-то ерунду раздавать», - написал еще один комментатор.
Многие задались вопросом, сколько же потом гражданам необходимо будет вернуть денег государству. Также комментаторы посчитали, что с бедностью в стране нужно бороться, а не порождать ее. Один из пользователей отметил, что построить бизнес «без связей» очень сложно, и что «Россия - не страна малого бизнеса. Россия-страна коррупции, кумовства и чиновничья».
«Разогнать контролирующие органы, которые делают только пополнение бюджетов своих министерств, в которых специально печатают не выполнимые законы», - негодуют комментаторы.
В Минтруде напомнили, что россияне могут рассчитывать на материальную поддержку до 250 тысяч рублей в рамках социального контракта. Такой контракт с государством могут заключить малоимущие граждане, среднемесячный доход которых ниже величины прожиточного минимума. Господдержка предоставляется на следующие цели: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательства, ведение личного подсобного хозяйства и других мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.