Туристы массово покидают российские курорты

Аэропорт курортного города Анапа переполнен вылетающими туристами, пишет РИА «Новости».

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Длинные очереди образовались у входа в здание аэропорта, а также к стойкам регистрации и на посадку, рассказал корреспондент.

Он добавил, что свободных сидячих мест внутри нет, а многие туристы без защитных масок.

С 1 августа в Краснодарском крае начали действовать новые правила для заселяющихся в отели. Туристы должны предоставить сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 в течение последних полгода, либо медицинский отвод. Остальные туристы обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест и в течение трех дней после заселения поставить прививку. Туристам, не сделавшим прививку в указанный срок, грозит административная ответственность и штраф до 30 тысяч рублей.