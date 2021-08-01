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Туристы массово покидают российские курорты на фоне новых ограничений

Ювелина Бернст
1 час назад

Аэропорт курортного города Анапа переполнен вылетающими туристами, пишет РИА «Новости».

Туристы массово покидают российские курорты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Длинные очереди образовались у входа в здание аэропорта, а также к стойкам регистрации и на посадку, рассказал корреспондент.

На Кубани вступили в силу новые требования к туристам

Он добавил, что свободных сидячих мест внутри нет, а многие туристы без защитных масок.

С 1 августа в Краснодарском крае начали действовать новые правила для заселяющихся в отели. Туристы должны предоставить сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 в течение последних полгода, либо медицинский отвод. Остальные туристы обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест и в течение трех дней после заселения поставить прививку. Туристам, не сделавшим прививку в указанный срок, грозит административная ответственность и штраф до 30 тысяч рублей.

Заместитель генерального директора туроператора «РосЮгКурорт» Валерий Сычев считает, что новые правила увеличат число отмененных поездок в Сочи. По словам Сычева, половина их клиентов — антипрививочники.

Общество,Валерий Сычев,РИА Новости,Анапа,
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