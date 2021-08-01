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Православные активисты призвали к ответу депутата Госдумы, назвавшего храм сараем

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Активисты движения «Сорок сороков» подали заявление в МВД на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, который ранее сравнил православный храм с сараем, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Православные активисты написали заявление на депутата Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам координатора православного движения Георгия Солдатова, подавать заявление активисты решили не сразу.

«Сначала проверили, есть ли какое-то извинение, раскаяние в словах, сказанных в отношении храма. Посмотрели, что не только нет раскаяния, но и не собирается извиняться, и тогда уже поняли, что не можем оставлять в общественном пространстве такие слова про храм божий, тем более народного избранника», — сказал он.

Солдатов добавил, что активисты намерены привлечь депутата по статье УК 148 об оскорблении чувств верующих.

«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Накануне Ильтяков в ходе встречи с жителями одного из районов Курганской области в ответ на просьбу батюшки построить храм вместо подписания некого документа о ведении праведного образа жизни, назвал храм «сараем».

Ранее РПЦ вступится за тиктокершу, снявшую видео с иконой.

Общество,Александр Ильтяков,РПЦ,Госдума,МВД,Радиостанция "Говорит Москва",Курганская Область,
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