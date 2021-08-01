Православные активисты написали заявление на депутата Госдумы

«Сначала проверили, есть ли какое-то извинение, раскаяние в словах, сказанных в отношении храма. Посмотрели, что не только нет раскаяния, но и не собирается извиняться, и тогда уже поняли, что не можем оставлять в общественном пространстве такие слова про храм божий, тем более народного избранника», — сказал он.