Названа дата прощания с президентом журфака МГУ

Ясен Засурский умер в ночь на 1 августа. Ему был 91 год.
Траурная церемония состоится в среду. Точное время и место похорон будут указаны позже, сообщили в пресс-службе факультета журналистики МГУ.
По данным ТАСС, Засурского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Сейчас жители столицы несут цветы к зданию факультета на Моховой, 9. Гвоздики лежат на столах рядом с входом, под портретом легенды отечественной журналистики.
Ясен Засурский пришёл работать в МГУ ещё при Сталине. В хрущёвские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Засурский проработал на факультете 68 лет, 40 из них был деканом.