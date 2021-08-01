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Названа дата прощания с президентом журфака МГУ

Говорит Москваиещё 3
1 час назад

Ясен Засурский умер в ночь на 1 августа. Ему был 91 год.

Названа дата прощания с президентом журфака МГУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Траурная церемония состоится в среду. Точное время и место похорон будут указаны позже, сообщили в пресс-службе факультета журналистики МГУ.

По данным ТАСС, Засурского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Сейчас жители столицы несут цветы к зданию факультета на Моховой, 9. Гвоздики лежат на столах рядом с входом, под портретом легенды отечественной журналистики.

Умер человек-журфак: каким был Ясен Засурский

Ясен Засурский пришёл работать в МГУ ещё при Сталине. В хрущёвские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Засурский проработал на факультете 68 лет, 40 из них был деканом.

Общество,Ясен Засурский,МГУ,
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