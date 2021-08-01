Названа дата прощания с президентом журфака МГУ

Ясен Засурский умер в ночь на 1 августа. Ему был 91 год.

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Траурная церемония состоится в среду. Точное время и место похорон будут указаны позже, сообщили в пресс-службе факультета журналистики МГУ.

По данным ТАСС, Засурского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Сейчас жители столицы несут цветы к зданию факультета на Моховой, 9. Гвоздики лежат на столах рядом с входом, под портретом легенды отечественной журналистики.