6 супердиет от российских звезд, способные уничтожить лишний вес

Известные российские актрисы, певицы и спортсменки рассказали о 6 способах, которые помогли им похудеть.

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Актриса Ирина Пегова советует пить между приемами пищи много воды.

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«В этом залог успеха», — говорит она.

Пегова предлагает похудеть за неделю. В первый день можно съесть пять вареных или печеных картофелин, разрешен кефир. Во второй и третий день только 100 граммов вареной куриной грудки или индейка. Четвертый день: 100 граммов отварной морской и нежирной рыбы. Пятый день: килограмм фруктов и овощей, разделенных на порции. В шестой и седьмой день надо употребить 1,5-2 литра кефира или минеральной воды без газа.

На восьмой день можно вернуться к обычному рациону, ограничив жирное, сладкое и мучное.

Вокалистка группы "А-Студио" Кекти Топурия предпочитает белковую диету. Она отказывается от сахара и мучного, пьет не менее двух литров воды в день. Кроме того есть много овощей.

Её суточный рацион выглядит примерно так: завтрак — овсянка или творог; обед — суп или салат. Затем перекус яблоком, а на ужин — мясо или рыба с овощным гарниром.

Участница группы Little Big Софья Таюрская почти 4 года боролась с лишним весом и сбросила 15 килограммов. Она пробовала много способов похудеть. Главный вывод, который девушка сделала из многолетних экспериментов: твой внешний вид — это твой выбор.

«Выбираешь пироженку на ночь — будешь толстеть, выбираешь салат за четыре часа до сна — будешь худеть», — говорит певица.

Исполнительница Полина Гагарина несколько лет назад весила больше 80 килограммов. Она потолстела после родов, но затем смогла сбросить 40 кг. Гагарина утверждает, что голодной не ходит. По ее словам, "организм часто сам подсказывает, что ему нужно". В ее меню – нормальный сон, много воды, салаты и молочные продукты с живыми заквасками и ферментами.

«Когда я не ем, я достаточно много пью простую, негазированную теплую воду и стараюсь спать без дефицита», — рассказала певица.

Народная артистка РФ Надежда Бабкина за три месяца похудела на 22 килограмма. По совету Нонны Гришаевой она пробовала так называемое интервальное голодание - один из самых популярных методов похудения.

«На протяжении восьми часов ешь, что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь», — объяснила Бабкина.

Во время голодания можно пить воду и чай, но без сахара.

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева после рождения дочери в 2015 году пять лет приходила в форму. Спортсменка худела медленно и планомерно — за три месяца. Сначала отказалась от всего вредного для фигуры, потом добавила физические упражнения.

Во время третьего этапа, по ее словам, надо наладить эмоциональный фон, сон и не заедать стресс.