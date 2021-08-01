Эксперт рассказал о смертельной опасности кондицинеров в жару

Долгое время находиться в автомобиле с работающим кондиционером вредно для автомобиля и может быть смертельно опасно для человека, заявил радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.

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«Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем – ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода», - сказал эксперт.

Он пояснил, что если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон.

Кроме того, гонять по несколько часов двигатель на холостом ходу крайне вредно для автомобиля, отметил Зиманов. Поскольку в таком режиме до самых важных частей мотора масло может доходить только в ограниченном объеме, в результате двигатель испытывает "масляное голодание", что сказывается на его ресурсе.

Во время работы кондиционера также может быть не очень хороший теплоотвод, двигатель может перегреваться. А на холостом ходу часто для работы кондиционера не хватает электричества, вырабатываемого генератором, добавил Зиманов. Он предупредил, что подобный неестественный для транспортного средства режим работы – верный способ "убить" автомобиль.