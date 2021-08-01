В Сочи начали действовать новые правила для непривитых туристов

В Сочи невакцинированные от коронавируса туристы при заселении в отели теперь обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать Форму добровольного согласия на прививку в течение трех дней после заселения, сообщает агентство «Прайм».

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Новые правила вступили в силу 1 августа.

Туристам, не сделавшим прививку в указанный срок, грозит административная ответственность и штраф до 30 тысяч рублей.

Согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "О введении режима повышенной готовности", с 1 августа туристы при заселении в отели должны предоставить сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 в течение последних полгода, либо медицинский отвод.