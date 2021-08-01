Депутат Госдумы раскритиковал мизерные зарплаты россиян

Доходы каждого россиянина не должны быть ниже прожиточного минимума, заявил Ura.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ).

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По его мнению, необходимо поднимать общий уровень жизни населения, а «не вкраплениями».

«Тех, кто получает 3000—5000 рублей, вообще не должно быть. Доходы населения не должны быть ниже прожиточного минимума, даже у бомжей, если мы государство и считаем себя развитым», — заявил Арефьев.

Он также отметил, что в России слишком высокая разница между бедными и богатыми. При этом, в развитых странах экономическое неравенство гораздо ниже. А в таких государствах, как Швейцария и Норвегия, нет бомжей.