Умер основатель театра "Щелкунчик" Михаил Коган

"Ушел из жизни наш Мастер балетных сказок Михаил Аронович Коган. Он был не просто творцом, балетмейстером, а именно Мастером. Потому что он не только сочинил 24 удивительных, радостных и чистых, как детская мечта, спектаклей, более 100 номеров и миниатюр. Он создал совершенно особенный театр, который почти три десятилетия собирает полные залы, чьи премьеры становятся событием. Театр, вырастивший более полутора тысяч выпускников, которые разлетелись по танцевальной вселенной: кто-то выступает на российских и европейских сценах, кто-то создает свои коллективы, кто-то преподает классический танец детям", - говорится в сообщении.