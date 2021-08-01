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Умер директор и основатель театра балета "Щелкунчик" в Екатеринбурге Михаил Коган

ТАСС
42 минуты назад

Заслуженный деятель искусств России, директор и основатель театра балета "Щелкунчик" Михаил Коган умер в Екатеринбурге, ему было 76 лет. Об этом говорится в сообщении театра во "ВКонтакте".

Умер основатель театра "Щелкунчик" Михаил Коган
Фото: ВконтактеВконтакте

"Ушел из жизни наш Мастер балетных сказок Михаил Аронович Коган. Он был не просто творцом, балетмейстером, а именно Мастером. Потому что он не только сочинил 24 удивительных, радостных и чистых, как детская мечта, спектаклей, более 100 номеров и миниатюр. Он создал совершенно особенный театр, который почти три десятилетия собирает полные залы, чьи премьеры становятся событием. Театр, вырастивший более полутора тысяч выпускников, которые разлетелись по танцевальной вселенной: кто-то выступает на российских и европейских сценах, кто-то создает свои коллективы, кто-то преподает классический танец детям", - говорится в сообщении.

Михаил Коган родился 6 февраля 1946 года. В Свердловском государственном академическом театре оперы и балета с 1965 по 1985 год был солистом, а затем главным администратором. В 1988 году основал студию балета "Щелкунчик". В 2000 году получил звание заслуженного деятеля искусства России.

Общество,Михаил Коган,
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