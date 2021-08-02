В России выявлено 23 508 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 23 508 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Днем ранее было зарегистрировано 22 804 случая инфекции.

Отмечается, что у 9,3% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 785 человек, при этом вылечились 14 893 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3 330), Санкт-Петербург (1 914), Московская область (1 596).