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В России выявлено 23 508 случаев коронавируса за сутки

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

В России за последние сутки выявлено 23 508 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

В России выявлено 23 508 случаев коронавируса за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее было зарегистрировано 22 804 случая инфекции.

Отмечается, что у 9,3% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 785 человек, при этом вылечились 14 893 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3 330), Санкт-Петербург (1 914), Московская область (1 596).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавируса. За весь период умерли 160 137 человек, выздоровели 5 640 783 пациента.

Общество,COVID-19,Россия,
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