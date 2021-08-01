В России разрешили охоту на животных из Красной книги

Два новых закона о добыче животных из Красной книги РФ вступили в силу с 1 августа. Согласно новым нормам, теперь в исключительных случаях допускается добыча редких животных, сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды.

Агентство отмечает, что изменения были внесены в законы «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Они потребовались, чтобы сохранить других животных, также занесённых в Красную книгу.

Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесённых в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. <...> Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира, — отмечается в сообщении.

Предусматривается, что охота на краснокнижных животных позволит регулировать их численность и предотвращать распространение массовых заболеваний.