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В РФ разрешили охоту на животных из Красной книги

News.ru
14 минут назад

Два новых закона о добыче животных из Красной книги РФ вступили в силу с 1 августа. Согласно новым нормам, теперь в исключительных случаях допускается добыча редких животных, сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды.

В России разрешили охоту на животных из Красной книги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство отмечает, что изменения были внесены в законы «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Они потребовались, чтобы сохранить других животных, также занесённых в Красную книгу.

Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесённых в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. <...> Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира, — отмечается в сообщении.

Предусматривается, что охота на краснокнижных животных позволит регулировать их численность и предотвращать распространение массовых заболеваний.

Ранее стало известно, что на Шикотане, самом крупном острове Малой Курильской гряды, специалисты заповедника «Курильский» обнаружили несколько особей птицы лысухи. Она занесена в Красную книгу Сахалинской области. Эту птицу издалека можно спутать с уткой, но особенности анатомии позволяют отнести лысуху к журавлеобразным.

Общество,Минприроды,ИТАР-ТАСС,Россия,
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