Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский

Президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

"Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов - от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным", - отметили в пресс-службе, добавив, что из жизни ушел великий человек.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Окончил школу экстерном и в 1944 году в возрасте 14 лет поступил на английский факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза. Окончил его в 1948 году.

Пришел на работу в МГУ. Во время аспирантуры филолог получил ученое звание профессора, стал доктором филологических наук. После окончания аспирантуры работал научным редактором издательства «Иностранная литература».

С 1953 года работал на факультете журналистики МГУ, начинал старшим преподавателем, затем был доцентом. В 1965 году стал деканом факультета журналистики МГУ и занимал эту должность 42 года. В годы его пребывания в должности журфак МГУ стал одним из ведущих центров подготовки работников СМИ.

В 2007 году Ясен Засурский занимает почетную должность президента факультета журналистики.

Ясен Засурский был главным редактором журнала «Вестник Московского университета», президентом Общества выпускников факультета журналистики МГУ, а также председателем международного совета Национальной ассоциации исследователей масс-медиа. За свою карьеру удостоился множества орденов и почетных наград, был лауреатом премий правительства России в области печатных СМИ и лауреатом трех премий МГУ.