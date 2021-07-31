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От коронавируса умер композитор песен Боярского и Толкуновой

News.ru
17 минут назад

В возрасте 80 лет скончался советский и российский композитор Борис Емельянов, известный по песне Михаила Боярского «Сяду в скорый поезд». Об этом со ссылкой на дочь музыканта сообщает «Российская газета».

Композитор песен Боярского и Толкуновой умер от COVID-19
Фото: club10321156/vk.comclub10321156/vk.com

Емельянов умер от последствий коронавируса ещё 27 июля, однако известно об этом стало только сейчас, пишет издание.

Емельянов родился 20 апреля 1941 года на Дальнем Востоке, окончил музыкальное училище в Караганде, откуда переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В 1969 году поступил на кафедру дирижирования и академического пения Кемеровского государственного института культуры.

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Всесоюзную известность композитор получил в середине 1970-х. Во время гастролей Иосифа Кобзона в Новокузнецке Емельянов передал ему партитуру песни «Алёнушка» на стихи местного поэта Александра Кухно. Певец оценил произведение и в 1974 году на фирме грамзаписи «Мелодия» «Алёнушка» вышла на пластинке.

В конце 1970-х годов Борис Емельянов стал работать с известными поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербенёвым и Борисом Дубровиным. Одними из самых запоминающихся произведений композитора стали песни «Носики-курносики» в исполнении Валентины Толкуновой (1978) и «Сяду в скорый поезд» Михаила Боярского (1986).

Ранее стало известно, что 28 июля в возрасте 89 лет скончался бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР и последний член ГКЧП Олег Бакланов.

Общество,Олег Бакланов,Роберт Рождественский,Валентина Толкунова,Леонид Дербенев,Евгений Евтушенко,Михаил Боярский,Иосиф Кобзон,"Российская газета",Караганда,Новокузнецк,
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