Композитор песен Боярского и Толкуновой умер от COVID-19

В возрасте 80 лет скончался советский и российский композитор Борис Емельянов, известный по песне Михаила Боярского «Сяду в скорый поезд». Об этом со ссылкой на дочь музыканта сообщает «Российская газета».

Фото: club10321156/vk.com club10321156/vk.com

Емельянов умер от последствий коронавируса ещё 27 июля, однако известно об этом стало только сейчас, пишет издание.

Емельянов родился 20 апреля 1941 года на Дальнем Востоке, окончил музыкальное училище в Караганде, откуда переехал в Новокузнецк, где писал песни для местных исполнителей. В 1969 году поступил на кафедру дирижирования и академического пения Кемеровского государственного института культуры.

Всесоюзную известность композитор получил в середине 1970-х. Во время гастролей Иосифа Кобзона в Новокузнецке Емельянов передал ему партитуру песни «Алёнушка» на стихи местного поэта Александра Кухно. Певец оценил произведение и в 1974 году на фирме грамзаписи «Мелодия» «Алёнушка» вышла на пластинке.

В конце 1970-х годов Борис Емельянов стал работать с известными поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербенёвым и Борисом Дубровиным. Одними из самых запоминающихся произведений композитора стали песни «Носики-курносики» в исполнении Валентины Толкуновой (1978) и «Сяду в скорый поезд» Михаила Боярского (1986).