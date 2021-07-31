В России набирает обороты схема обмана из Азии

В России мошенники освоили новый формат: под видом знакомств девушки завлекают мужчин в рестораны, где ухажёрам выставляют огромные счёта за еду. Обманщицы скрываются и получают процент от ресторанов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала менеджер эскорт-агентства.

По ее словам, такой способ обмана пришёл в Россию из Азии и называется «консумация». Зачастую девушки не только получают процент от заведений, которым поставляют жертв, но и оформлены там как официантки.

«Мужчины должны быть повнимательнее, и приглашать девушку не туда, куда она хочет, а куда её мужчина хочет повести», - предупредила эксперт.

По её словам, в любом городе есть злачные места, где хозяева не брезгуют такими методами. Столкнуться с мошенницами можно и на сайтах знакомств.