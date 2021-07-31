В России набирает обороты схема обмана из Азии

Девушки приглашают мужчин в рестораны, на которые они работают, и затем их «клиентам» выставляется крупный счёт за еду.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала менеджер эскорт-агентства Артемия Берта. Такой способ обмана пришёл в Россию из Азии.
«Существует такая тема, называется «консумация». Она была в азиатских странах – Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Русские девушки туда приезжали и работали в клубах. Их задача была притвориться посетительницами. Они должны сидеть с мужчинами, они им покупают коктейли, заказывают еду. Девушки как на ставке официантки были, но они выполняли декоративную роль. В России, видимо, поняли, что можно тоже так делать, и не надо девчонкам никуда ездить и их можно тут обеспечить этой работой».
Представитель эскорт-агентства призвала людей относиться более избирательно к новым знакомствам.
«Мужчины должны быть повнимательнее и приглашать девушку не туда, куда она хочет, а куда её мужчина хочет повести. Тогда шанс нарваться на такой развод снижается, если только девушка не работает во всех местах. В каждом городе есть пара таких мест злачных, где хозяева не брезгуют таким методом. Если это какая-то клоачная дыра, они делают всё, чтобы туда люди приходили. Форма маркетинга, когда девушки завлекают мужчин в какие-то места, чтобы они тратили деньги, это скоро обретёт какую-то официальную форму, как OnlyFans. Например, человек не знает, куда сходить, а тут ему такая красивая реклама показывается, что девушка намекает ему на место, куда можно пойти с ней пообщаться, но это будет эскорт, а как доставка еды».
Также Берта рассказала, что жертвами мошенничества в России зачастую становятся иностранцы»
«Есть симпатичная девушка, например, она регистрируется на любом сайте знакомств и ориентируется на иностранцах. Иностранцы привыкли платить за всё – за кино, за музыку, и наши девушки пользуются этим. Они говорят: «Давай я тебе скину пару фоток и напишу на ягодице твоё имя». И мужики начинают скидывать деньги».