В России набирает обороты схема обмана из Азии

«Мужчины должны быть повнимательнее и приглашать девушку не туда, куда она хочет, а куда её мужчина хочет повести. Тогда шанс нарваться на такой развод снижается, если только девушка не работает во всех местах. В каждом городе есть пара таких мест злачных, где хозяева не брезгуют таким методом. Если это какая-то клоачная дыра, они делают всё, чтобы туда люди приходили. Форма маркетинга, когда девушки завлекают мужчин в какие-то места, чтобы они тратили деньги, это скоро обретёт какую-то официальную форму, как OnlyFans. Например, человек не знает, куда сходить, а тут ему такая красивая реклама показывается, что девушка намекает ему на место, куда можно пойти с ней пообщаться, но это будет эскорт, а как доставка еды».