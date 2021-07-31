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Представители эскорт-агентств рассказали о новом виде мошенничества на свиданиях

Говорит Москваиещё 1
40 минут назад

Девушки приглашают мужчин в рестораны, на которые они работают, и затем их «клиентам» выставляется крупный счёт за еду.

В России набирает обороты схема обмана из Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала менеджер эскорт-агентства Артемия Берта. Такой способ обмана пришёл в Россию из Азии.

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«Существует такая тема, называется «консумация». Она была в азиатских странах – Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Русские девушки туда приезжали и работали в клубах. Их задача была притвориться посетительницами. Они должны сидеть с мужчинами, они им покупают коктейли, заказывают еду. Девушки как на ставке официантки были, но они выполняли декоративную роль. В России, видимо, поняли, что можно тоже так делать, и не надо девчонкам никуда ездить и их можно тут обеспечить этой работой».

Представитель эскорт-агентства призвала людей относиться более избирательно к новым знакомствам.

Новая схема обмана: мошенники наживаются на туристах

«Мужчины должны быть повнимательнее и приглашать девушку не туда, куда она хочет, а куда её мужчина хочет повести. Тогда шанс нарваться на такой развод снижается, если только девушка не работает во всех местах. В каждом городе есть пара таких мест злачных, где хозяева не брезгуют таким методом. Если это какая-то клоачная дыра, они делают всё, чтобы туда люди приходили. Форма маркетинга, когда девушки завлекают мужчин в какие-то места, чтобы они тратили деньги, это скоро обретёт какую-то официальную форму, как OnlyFans. Например, человек не знает, куда сходить, а тут ему такая красивая реклама показывается, что девушка намекает ему на место, куда можно пойти с ней пообщаться, но это будет эскорт, а как доставка еды».

Также Берта рассказала, что жертвами мошенничества в России зачастую становятся иностранцы»

«Есть симпатичная девушка, например, она регистрируется на любом сайте знакомств и ориентируется на иностранцах. Иностранцы привыкли платить за всё – за кино, за музыку, и наши девушки пользуются этим. Они говорят: «Давай я тебе скину пару фоток и напишу на ягодице твоё имя». И мужики начинают скидывать деньги».

Сайты знакомств вскоре будут пресекать такое поведение пользователей, считает Артемия Берта.
Общество,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,Вьетнам,Индонезия,Таиланд,
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