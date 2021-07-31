Проценко назвал признаки «длинного COVID-19»

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко перечислил признаки «длинного COVID», передает РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

Для «длинного COVID» характерны быстрая утомляемость, раздражительность, забывчивость, появление панических атак и когнитивная дисфункция, сказал Проценко. Кроме того, при «длинном COVID» переболевшие вирусом люди не могут в течение двух и более месяцев вернуться к качеству жизни, которое у них было до заболевания, отметил медик.

Чтобы не допустить этих последствий — нужно вакцинироваться, уверен специалист. Он убежден, что для того чтобы не допустить тяжелого течения коронавируса и его последствий, нужно вакцинироваться. Вопрос «длинного COVID-19» глобально еще возникнет среди переболевших, заключил Проценко.

Термин «длинный COVID» применяется в России с осени 2020 года. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что продолжительные проблемы после перенесенной болезни испытывают люди во многих странах мира.