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Проценко назвал признаки «длинного COVID-19»

Ювелина Бернст
1 час назад

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко перечислил признаки «длинного COVID», передает РБК.

Проценко назвал признаки «длинного COVID-19»
Фото: ТАССТАСС

Для «длинного COVID» характерны быстрая утомляемость, раздражительность, забывчивость, появление панических атак и когнитивная дисфункция, сказал Проценко. Кроме того, при «длинном COVID» переболевшие вирусом люди не могут в течение двух и более месяцев вернуться к качеству жизни, которое у них было до заболевания, отметил медик.

Чтобы не допустить этих последствий — нужно вакцинироваться, уверен специалист. Он убежден, что для того чтобы не допустить тяжелого течения коронавируса и его последствий, нужно вакцинироваться. Вопрос «длинного COVID-19» глобально еще возникнет среди переболевших, заключил Проценко.

Термин «длинный COVID» применяется в России с осени 2020 года. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что продолжительные проблемы после перенесенной болезни испытывают люди во многих странах мира.

Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш рассказал, что о развитии "длинного COVID" может свидетельствовать рост антител IgM после болезни. Кулиш объяснил, что уровень антител IgM во время болезни повышается и падает после нее, в то время как уровень антител IgG — длительной защиты — напротив, растет.

Общество,Денис Проценко,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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