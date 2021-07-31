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Проценко развеял миф о заражении коронавирусом в результате вакцинации

Майк Габриелян
1 час назад

Главный врач московской больницы 40 Денис Проценко опроверг миф о том, что вакцинация может привести к заражению COVID-19. Он назвал такой довод нелогичным и спекулятивным, передаёт РБК.

«Не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — сказал Проценко.

По его мнению, в нынешнем году Россия находится в совершенно иных условиях: локдаун на текущий момент неактуален, нужна пропаганда вакцинации.

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«Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и т.д.», - призвал медик.

Он назвал «беспрецедентной историей» то, что «в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы».

Проценко уточнил, что полностью вакцинированным человека можно считать спустя 14 дней после введения второго компонента. Нельзя «ощущать себя в доспехах» и расслабляться после первого компонента, поскольку иммунитет еще не сформирован.

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 23 564 случая COVID-19. Умерли 794 человека. Накануне цифра была выше — 799. Выздоровели 20 485 пациентов.

Общество,Видео,Денис Проценко,
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