Главный врач московской больницы 40 Денис Проценко опроверг миф о том, что вакцинация может привести к заражению COVID-19. Он назвал такой довод нелогичным и спекулятивным, передаёт РБК.

«Не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — сказал Проценко.

По его мнению, в нынешнем году Россия находится в совершенно иных условиях: локдаун на текущий момент неактуален, нужна пропаганда вакцинации.

«Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и т.д.», - призвал медик.

Он назвал «беспрецедентной историей» то, что «в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы».

Проценко уточнил, что полностью вакцинированным человека можно считать спустя 14 дней после введения второго компонента. Нельзя «ощущать себя в доспехах» и расслабляться после первого компонента, поскольку иммунитет еще не сформирован.