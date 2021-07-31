Главный врач московской больницы 40 Денис Проценко опроверг миф о том, что вакцинация может привести к заражению COVID-19. Он назвал такой довод нелогичным и спекулятивным, передаёт РБК.
«Не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — сказал Проценко.
По его мнению, в нынешнем году Россия находится в совершенно иных условиях: локдаун на текущий момент неактуален, нужна пропаганда вакцинации.
«Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и т.д.», - призвал медик.
Он назвал «беспрецедентной историей» то, что «в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы».
Проценко уточнил, что полностью вакцинированным человека можно считать спустя 14 дней после введения второго компонента. Нельзя «ощущать себя в доспехах» и расслабляться после первого компонента, поскольку иммунитет еще не сформирован.
За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 23 564 случая COVID-19. Умерли 794 человека. Накануне цифра была выше — 799. Выздоровели 20 485 пациентов.