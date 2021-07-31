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Штаб-квартиры госкомпаний хотят выселить из Москвы в регионы

Ura.Ru
27 минут назад

Штаб-квартиры госкорпораций нужно перенести в регионы для децентрализации системы управления в стране. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра региональной политики Президентской академии (одного из мозговых центров правительства РФ) Владимир Климанов.

Штаб-квартиры госкомпаний задумали выселить из Москвы в регионы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы хотим разгрузить московскую агломерацию, нужно принять модель управления, где решения принимаются в более децентрализованном варианте. Я ратую за то, чтобы штаб-квартиры госкомпаний перенесли в другие города. Например, Ростех мог бы переехать в Екатеринбург», — сказал Владимир Климанов.

По его словам, сейчас система принятия решений «слишком централизована», поэтому почти все регионы имеют столицы в крупнейших городах, которые довлеют над остальной местностью. Эксперт считает, что такая централизация приводит к тому, что только в крупнейших городах и агломерациях создаются возможности для жителей — услуги, рабочие места, комфортная среда и так далее. «Именно поэтому население и стягивается в крупнейшие агломерации», — констатировал эксперт.

В России к 2030 году должны появиться четыре межрегиональные агломерации и 37 межмуниципальные. Это закреплено во Фронтальной стратегии развития страны.

Общество,Политика,Владимир Климанов,РАНХиГС,Ростех,Правительство РФ,Москва,
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