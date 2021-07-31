Предполагаемая девушка задержанного блогера Юрия Хованского Мария подтвердила, что квартиру выставили на продажу с его разрешения. Женщина поделилась подробностями с Telegram-каналом «Известий».

Возлюбленная блогера отметила, что объявление о продаже недвижимости в Санкт-Петербурге выставили недавно. Пока никто из потенциальных покупателей не приходил на просмотр объекта.

Ранее объявление о возможной продаже собственности прокомментировал охранник жилого комплекса, в котором проживал блогер. Мужчина отметил, что не видел риелторов, а в квартире проживает девушка Хованского.

Объявление появилось на Avito 26 июля. За трехкомнатную квартиру площадью 127 квадратных метров попросили 45 миллионов рублей. Владение вмещает гардеробную, два санузла, гостиную с лоджией, кухню и спальню. Вместе с жильем на продажу выставили и парковочное место.