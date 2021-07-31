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Стали известны подробности о продаже квартиры арестованного Хованского

Lenta.ruиещё 1
8 минут назад

Предполагаемая девушка задержанного блогера Юрия Хованского Мария подтвердила, что квартиру выставили на продажу с его разрешения. Женщина поделилась подробностями с Telegram-каналом «Известий».

Возлюбленная блогера отметила, что объявление о продаже недвижимости в Санкт-Петербурге выставили недавно. Пока никто из потенциальных покупателей не приходил на просмотр объекта.

Ранее объявление о возможной продаже собственности прокомментировал охранник жилого комплекса, в котором проживал блогер. Мужчина отметил, что не видел риелторов, а в квартире проживает девушка Хованского.

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Объявление появилось на Avito 26 июля. За трехкомнатную квартиру площадью 127 квадратных метров попросили 45 миллионов рублей. Владение вмещает гардеробную, два санузла, гостиную с лоджией, кухню и спальню. Вместе с жильем на продажу выставили и парковочное место.

В июне Хованского арестовали на два месяца по обвинению в оправдании терроризма из-за песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Блогер частично признал вину, ему грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Общество,Видео,Юрий Хованский,газета "Известия",
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