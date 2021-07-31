Восемь продуктовых символов 90-х: от «ножек Буша» к ЗОЖ

«Ножки Буша», маргарин Rama, шоколадные батончики, Coca-Cola, жвачки, бульонные кубики, растворимые напитки и ветчина в банках. Чем питались россияне после развала СССР, вспомнила виджей телеканала «MTV» Тута Ларсен в программе YouTube-канала «Комсомольской правды».

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В 1990-е годы Россию, наравне с гласностью и развалом советской эпохи, захлестнула настоящая гуманитарная катастрофа. Пустые полки магазинов наполнились продуктами, но далеко не всем они были по карману.

Бывшие советские граждане с удивлением приобщались к новым для себя продуктам – маргарину в красивой упаковке, шоколадным батончикам с разными начинками, жвачкам, бульонным кубикам и, конечно же, фастфуду. В Москве выстраивались огромные очереди к первому ресторану быстрого питания McDonald's.

«Символами того времени стали, конечно же, банки и бутылки Coca-Cola, шоколадные батончики Mars, Snickers и Bounty, жвачки со вкладышами, растворимые напитки, заменившие соки, бульонные кубики, а еще маргарин Rama, сосиски и ветчина в консервной банке», - напомнила Тута Ларсен.

Также одним из символов 90-х стали, так называемые, «ножки Буша» - куриные окорочка, привезенные в страну в качестве гуманитарной помощи из США.

«Сейчас времена изменились. Теперь люди помешаны на правильном питании. ЗОЖ-революция началась в нулевых и продолжается до сих пор. Появились магазины здорового питания, сайты об этом и целые сервисы по доставке правильной еды», - констатировала виджей.