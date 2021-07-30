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Роскомнадзор заблокировал сайт Gulagu.net

Lenta.ruиещё 2
25 минут назад

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net. Об этом в Facebook сообщил основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин.

Роскомнадзор заблокировал сайт Gulagu.net
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Роскомнадзор в 13:55 сегодня уведомил меня о блокировке Gulagu.net на территории РФ по требованию ФСИН и ФСБ», — написал Осечкин.

Случившееся основатель правозащитного проекта Gulagu.net, специализирующегося на разоблачении фактов нарушения прав заключенных в российских тюрьмах и борьбе с коррупцией, назвал «очередной попыткой подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и о всем том, что ожидает их в российских страшных тюрьмах».

Осечкин заявил, что Gulagu.net продолжит свою деятельность несмотря на блокировку сайта Роскомнадзором.

В мае правозащитный проект Gulagu.net приостановил деятельность на территории России после девяти лет работы. В сообщении также было сказано, что прекращена деятельность совета координаторов организации.

Тогда Осечкин объяснил, что данное решение было принято из-за опасений за жизнь и свободу сотрудников. По его словам, некоторые ключевые координаторы проекта уже уехали из России, и отказ от представительства в ней не повлияет на деятельность организации.

Общество,ФСИН,Роскомнадзор,ФСБ,
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