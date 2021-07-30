Спасение для Крыма: под Азовским морем добыли воду

Первую партию пресной воды добыли из расположенных под Азовским морем источников. Сейчас идет проверка ее качества, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Сегодня нам было доложено, что с Азовского моря первую партию воды уже добыли. Сейчас проверяются ее характеристики», – цитирует ТАСС Хуснуллина.
Кроме этого, он уточнил, что информация о качестве пресной воды, обнаруженной под Азовским морем, а также об объемах ее запасов, получат к концу сентября текущего года, когда будет пробурено еще несколько скважин.
При этом, по его словам, Республика Крым не будет иметь проблем с питьевой водой в ближайшие два года.
«У нас есть запасы подземных вод, мы имеем сейчас экономию в сетях, на всякий случай подготавливаем систему по опреснительной установке. И можно говорить о том, что у нас на предстоящие два года проблемы с водой в Крыму решены», – передает слова Хуснуллина РИА Новости.
Также вице-премьер добавил, что такой результат был получен благодаря системной работе по выявлению новых запасов подземной воды и сокращению потерь в действующих сетях.
«За этот небольшой период времени – полгода – у нас 110 тыс. кубов воды ежесуточно, скважины пробурены, обвязаны, вода подается в сеть, благодаря чему проблема уже не столь острая. Второе – крупные работы ведутся по минимизации потерь. 14 объектов строятся, в предстоящие месяц-два должны быть завершены. Потери в сетях выступают одной из причин, почему возник дефицит воды. Над решением этой проблемы ведется системная работа», – уточнил Хуснуллин.