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Спасение для Крыма: под Азовским морем добыли воду

Анна Безрукова
18 минут назад

Первую партию пресной воды добыли из расположенных под Азовским морем источников. Сейчас идет проверка ее качества, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Спасение для Крыма: под Азовским морем добыли воду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня нам было доложено, что с Азовского моря первую партию воды уже добыли. Сейчас проверяются ее характеристики», – цитирует ТАСС Хуснуллина.

Кроме этого, он уточнил, что информация о качестве пресной воды, обнаруженной под Азовским морем, а также об объемах ее запасов, получат к концу сентября текущего года, когда будет пробурено еще несколько скважин.

При этом, по его словам, Республика Крым не будет иметь проблем с питьевой водой в ближайшие два года.

«У нас есть запасы подземных вод, мы имеем сейчас экономию в сетях, на всякий случай подготавливаем систему по опреснительной установке. И можно говорить о том, что у нас на предстоящие два года проблемы с водой в Крыму решены», – передает слова Хуснуллина РИА Новости.

Также вице-премьер добавил, что такой результат был получен благодаря системной работе по выявлению новых запасов подземной воды и сокращению потерь в действующих сетях.

«За этот небольшой период времени – полгода – у нас 110 тыс. кубов воды ежесуточно, скважины пробурены, обвязаны, вода подается в сеть, благодаря чему проблема уже не столь острая. Второе – крупные работы ведутся по минимизации потерь. 14 объектов строятся, в предстоящие месяц-два должны быть завершены. Потери в сетях выступают одной из причин, почему возник дефицит воды. Над решением этой проблемы ведется системная работа», – уточнил Хуснуллин.

Общество,Марат Хуснуллин,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Россия,
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