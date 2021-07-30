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В Азовском море пробурят полукилометровые скважины, чтобы определить запасы пресной воды

Газета.Ruиещё 15
9 минут назад

Российский геологический холдинг пробурит дополнительные скважины глубиной до 500 м, чтобы определить запасы обнаруженной там пресной воды. Об этом сообщается на сайте холдинга.

В Азовском море пробурят полукилометровые скважины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специалисты «Росгеологии» пробурят дополнительные скважины глубиной до 500 м около берега для определения качества и объема запасов пресной воды, обнаруженной под дном Азовского моря», — заявил председатель правления «Росгеологии» Сергей Горьков.

В пресс-релизе отмечается, что гипотеза ученых о существовании под Азовским морем палеорусел рек Дона и Кубани уже подтверждена, и подчеркивается, что поиски воды в акватории Азова проводятся впервые.

Спасение для Крыма: под Азовским морем добыли воду

Ранее виц-премьер Марат Хуснуллин сообщил о добыче первой партии воды из-под Азовского моря.

Общество,Сергей Горьков,Марат Хуснуллин,
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