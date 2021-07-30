Глава «Вектора» оценил риски распространения гамма-штамма в России

Глава центра «Вектор» (разработчик вакцины «ЭпиВакКорона») Ринат Максютов назвал маловероятным распространение гамма-штамма коронавируса в России. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По словам Максютова, пока гамма-штамм зафиксирован только в Якутии.

Он отметил, что на дельта-штамм сейчас приходится более 95 процентов новых случаев коронавируса в большинстве регионов России.

О появлении «бразильского» гамма-штамма в России в «Векторе» сообщили 22 июля.

Как и «индийский» штамм дельта, гамма-вариант более заразный (в 1,4–2,2 раза). Ученые из университетов Оксфорда, Сан-Паулу и Имперского колледжа Лондона считают, что этот штамм способен преодолевать иммунитет, выработанный у переболевших людей.

Максютов рассказал, что мутации коронавируса ненамного снижают эффективность вакцин. По его словам, в будущем разработчики прививок могут использовать дельта-штамм в качестве эталонного.