Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, однако есть субъекты, где ситуация стабилизировалась. Так эпидемиологическую обстановку в стране оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«В самом деле, эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной», — заявила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, она отметила, что для предотвращения повышения количества заболевших осенью, следует увеличить темпы вакцинации.