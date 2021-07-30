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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ru
29 минут назад

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, однако есть субъекты, где ситуация стабилизировалась. Так эпидемиологическую обстановку в стране оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«В самом деле, эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной», — заявила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, она отметила, что для предотвращения повышения количества заболевших осенью, следует увеличить темпы вакцинации.

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Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил россиян, что длительность заболевания коронавирусом при заражении дельта-штаммом увеличилась. При этом отмечается сокращение инкубационного периода заболевания.

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