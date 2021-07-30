«Смысла ноль»: в сети обсудили отмену обязательного ношения перчаток в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательном ношении перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. Читатели «Рамблера» отреагировали на решение смешанно – многие из них заметили, что люди и так редко соблюдали данное требование.
«Перчатки носили дай бог только 1% населения», – написала Марина Долинова (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
«А никто уже давно перчатки и не носил. Маски, в основном, только в транспорте натягивали». - прокомментировала Лариса Галкина.
Также читатели усомнились в пользе ношения перчаток.
«Перчатки - это просто бред. Народ в магазине мацает этими перчатками всё подряд и лезет себе в лицо. Смысла ноль. Лучше руки после магазина антисептиком побрызгать и ручку тележки перед её использованием протереть», – отметила Diana Shupletsova.
Другие пожаловались, что ношение перчаток вредно сказалось на состоянии кожи рук.
«Повреждения кожи самые разные. Я лучше руки буду чаще мыть, чем этот латекс носить», – заявила Andy Crow.
Некоторые пользователи пошутили, что теперь люди, напротив, захотят носить перчатки.
«Теперь, все в знак протеста должны надеть перчатки! А когда опять введут-снять», – заметил пользователь с ником Протопоп Аввакум