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«Смысла ноль»: в сети обсудили отмену обязательного ношения перчаток в Москве

Елена Прошина
49 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательном ношении перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. Читатели «Рамблера» отреагировали на решение смешанно – многие из них заметили, что люди и так редко соблюдали данное требование.

«Смысла ноль»: в сети обсудили отмену обязательного ношения перчаток в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перчатки носили дай бог только 1% населения», – написала Марина Долинова (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

«А никто уже давно перчатки и не носил. Маски, в основном, только в транспорте натягивали». - прокомментировала Лариса Галкина.

Также читатели усомнились в пользе ношения перчаток.

«Перчатки - это просто бред. Народ в магазине мацает этими перчатками всё подряд и лезет себе в лицо. Смысла ноль. Лучше руки после магазина антисептиком побрызгать и ручку тележки перед её использованием протереть», – отметила Diana Shupletsova.

Другие пожаловались, что ношение перчаток вредно сказалось на состоянии кожи рук.

«Повреждения кожи самые разные. Я лучше руки буду чаще мыть, чем этот латекс носить», – заявила Andy Crow.

Некоторые пользователи пошутили, что теперь люди, напротив, захотят носить перчатки.

«Теперь, все в знак протеста должны надеть перчатки! А когда опять введут-снять», – заметил пользователь с ником Протопоп Аввакум

Общество,Лариса Галкина,Сергей Собянин,Москва,
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