«Смысла ноль»: в сети обсудили отмену обязательного ношения перчаток в Москве

«Перчатки - это просто бред. Народ в магазине мацает этими перчатками всё подряд и лезет себе в лицо. Смысла ноль. Лучше руки после магазина антисептиком побрызгать и ручку тележки перед её использованием протереть», – отметила Diana Shupletsova.