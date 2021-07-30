Роспотребнадзор продлил сроки сдачи ПЦР-тестов для въезжающих в страну россиян

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, в соответствии с которым сроки сдачи ПЦР-тестов для непривитых от коронавируса граждан России, въезжающих в страну из-за границы, будут продлены. Теперь результаты требуется загрузить на портал «Госуслуг» в течение четырех календарных дней, а не трех, как было раньше.

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В документе говорится, что меры начнут действовать с 30 июля. В ситуациях, если прибывшие граждане в течение последних 12 месяцев вакцинировались от коронавируса или есть данные о перенесенном за последние полгода заболевании, им не потребуется сдача ПЦР-теста. Но эти сведения все равно необходимо будет загрузить на сайт госуслуг, для чего тоже дается четыре дня с момента прибытия в страну.

Накануне Анна Попова сообщала, что в России ведут работу по стандартизации всех тест-систем для обнаружения коронавируса. По словам руководителя Роспотребнадзора, все используемые в стране ПЦР-тесты показывают достоверные результаты, а при возникновении сомнений тест можно пересдать.