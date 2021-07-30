Пока вы в маске: На Ближнем Востоке и в Африке началась четвертая волна COVID-19

Рамблер собрал самые выжные новости о пандемии короновируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

ВОЗ зафиксировала четвертую волну коронавируса на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала на Ближнем Востоке и в Северной Африке четвертую волну коронавируса, сообщает "Интерфакс". "Большинство новых случаев и госпитализированных пациентов относится к невакцинированным людям. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 в регионе", - рассказал глава бюро ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ахмед аль-Мандхари.

Китай озвучил свою версию вспышки COVID в Нанкине

Вспышка коронавирусной инфекции в китайском городе Нанкин провинции Цзянсу произошла из-за инфицирования уборщицы, которая проводила санитарную обработку самолёта, сообщает ресурс Panpay. Заболевшая женщина убиралась на борту CA910 авиакомпании Air China, прилетевшим из Москвы. Вероятно, она нарушила правила личной дезинфекции и поэтому заразилась.

Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательном ношении перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах столицы. Об этом сообщается на сайте главы города. Мэр подчеркнул, что носить маски в общественных местах все еще необходимо. Масочный режим сохранится до тех пор, пока количество новых случаев коронавируса не сократится до минимума.

Вакцинация 80% сотрудников станет обязательной для работы ряда сфер в Петербурге

В Санкт-Петербурге вакцинация от коронавирусной инфекции не менее 80% сотрудников с 1 октября станет обязательным условием работы для организаций ряда сфер, в том числе общепита. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города. Отмечается, что работники также могут предоставить QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

Роспотребнадзор: школьники будут учиться очно