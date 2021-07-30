В Санкт-Петербурге вакцинация от коронавирусной инфекции не менее 80% сотрудников с 1 октября станет обязательным условием работы для организаций ряда сфер, в том числе общепита. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

Обмечается, что работники также могут предоставить QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

В этот список также попали плавательные бассейны и фитнес-центры, парикмахерские и салоны красоты, организации по оказанию банных услуг и тд.

С 15 октября такое же условие распространяется на розничную торговлю, сферы оказания туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, перевозки пассажиров, а также деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Кроме того, до 1 октября должны быть привиты не менее 80% чиновников и сотрудников государственных предприятий Петербурга.