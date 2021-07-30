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Вакцинация 80% сотрудников станет обязательной для работы ряда сфер в Петербурге

Газета.Ru
48 минут назад

В Санкт-Петербурге вакцинация от коронавирусной инфекции не менее 80% сотрудников с 1 октября станет обязательным условием работы для организаций ряда сфер, в том числе общепита. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

Обмечается, что работники также могут предоставить QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

В этот список также попали плавательные бассейны и фитнес-центры, парикмахерские и салоны красоты, организации по оказанию банных услуг и тд.

С 15 октября такое же условие распространяется на розничную торговлю, сферы оказания туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, перевозки пассажиров, а также деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

В Болгарии из-за ошибки при организации вакцинации умерли тысячи людей

Кроме того, до 1 октября должны быть привиты не менее 80% чиновников и сотрудников государственных предприятий Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Башкирии при госпитализации граждан будут просить показывать сертификат от вакцинации.

Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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