В Санкт-Петербурге вакцинация от коронавирусной инфекции не менее 80% сотрудников с 1 октября станет обязательным условием работы для организаций ряда сфер, в том числе общепита. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.
Обмечается, что работники также могут предоставить QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.
В этот список также попали плавательные бассейны и фитнес-центры, парикмахерские и салоны красоты, организации по оказанию банных услуг и тд.
С 15 октября такое же условие распространяется на розничную торговлю, сферы оказания туристских, экскурсионных, гостиничных и бытовых услуг, перевозки пассажиров, а также деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
Кроме того, до 1 октября должны быть привиты не менее 80% чиновников и сотрудников государственных предприятий Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Башкирии при госпитализации граждан будут просить показывать сертификат от вакцинации.