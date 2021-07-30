Предложение руки и сердца баскетболистке Логуновой в аэропорту попало на видео

В аэропорту Шереметьево по возвращению олимпийской сборной по баскетболу молодой человек сделал предложение выйти замуж Анастасии Логуновой . Трогательное видео умилило пользователей социальных сетей.

На кадрах видно, как мужчина в белой рубашке встаёт на одно колено и протягивает баскетболистке коробочку с кольцом. Анастасия, держа в руках букет алых роз неистово удивляется и после нескольких секунд под аплодисменты рядом стоящих людей соглашается.