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Предложение руки и сердца баскетболистке Логуновой в аэропорту попало на видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад

В аэропорту Шереметьево по возвращению олимпийской сборной по баскетболу молодой человек сделал предложение выйти замуж Анастасии Логуновой. Трогательное видео умилило пользователей социальных сетей.

На кадрах видно, как мужчина в белой рубашке встаёт на одно колено и протягивает баскетболистке коробочку с кольцом. Анастасия, держа в руках букет алых роз неистово удивляется и после нескольких секунд под аплодисменты рядом стоящих людей соглашается.

Напомним, что женская сборная России по баскетболу 3×3 впервые завоевала серебро Олимпийских игр.

Общество,Видео,Анастасия Логунова,СБОРНАЯ РОССИИ,Аэропорт Шереметьево,
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