Адвокат по делу Ефремова внезапно скончался

«Я узнал об этом случайно: позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: "Мы легли спать вместе, а проснулась я одна". Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь», — поделился юрист, который также работал над делом.